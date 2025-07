Parte “Quartiere Pulito 2025”: pulizia intensiva a Cerenova Nord, settimana prossima toccherà alla zona Centro

Soddisfatto l’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi: “Necessari alcuni accorgimenti all’attività svolta, ma il risultato è positivo”

Ieri mattina, lunedì 30 giugno, dalle prime luci dell’alba ha preso il via “Quartiere Pulito 2025”, iniziativa messa in campo dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Cerveteri. Mezzi di spazzamento meccanico delle strade e diverse squadre di operatori della Rieco Spa si sono concentrati nella zona di “Cerenova Nord”, nel primo dei cinque giorni di pulizia che proseguiranno per tutti i lunedì di luglio ed interesseranno la restante parte di Cerenova e la Frazione di Campo di Mare. I prossimi appuntamenti con “Quartiere Pulito” sono fissati per il 7, 14, 21 e 28 luglio.

Soddisfatto della prima giornata di pulizia l’Assessore all’Ambiente, Rifiuti e Decoro Urbano del Comune di Cerveteri Alessandro Gnazi, che dichiara: “Con questo progetto sperimentale tutto il personale della Rieco è impegnato in un’azione intensiva di pulizia che riguarderà strade, piazze e marciapiedi di una singola parte di territorio alla volta. La prima giornata ha portato dei risultati nel complesso positivi, anche se saranno necessarie alcune modifiche. Ma dall’altra parte si tratta di un progetto sperimentale che deve essere assestato. Ci tengo a precisare che alcuni interventi saranno completati domani poiché per vie di alcune auto parcheggiate non é stato possibile l’utilizzo del decespugliatore e della macchina spazzatrice in alcuni tratti. Nel complesso, però, ci possiamo ritenere soddisfatti dal primo intervento e proseguiremo su questa linea anche nelle prossime settimane. Al termine di tutto il ciclo di giornate di pulizia, valuteremo se estendere questa modalità a tutto il territorio ed anche se sostituirla al sistema di pulizia attualmente in vigore. Rinnovo, con l’occasione, l’invito ai proprietari delle auto a spostarle il giorno dell’intervento. Mi rendo conto che sarà un piccolo disagio, ma é necessario agli operatori per completare il loro lavoro”.

Sul sito internet del Comune di Cerveteri www.comune.cerveteri.rm.it il programma completo di “Quartiere Pulito 2025”