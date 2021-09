Il Comune di Santa Marinella si prepara ad affrontare l’inverno e le piogge. Nei giorni scorsi era anche partita la pulizia dei fossi

Proseguono le operazioni di pulizia in città in vista dell’inverno e soprattutto in vista delle piogge torrentizie.

Santa Marinella: parte la pulizia di tombini e caditoie

E così proprio in questi giorni è partita la pulizia di tombini e caditoie che, insieme alla pulizia dei fossi, dovrebbe garantire il regolare deflusso delle acque piovane.

Negli interventi annunciati dall'amministrazione comunale sono in programma anche "interventi di consolidamento e messa in sicurezza sui fossi Vignacce (altezza via delle Colonie) e delle Guardiole (in corrispondenza del complesso commerciale Baia di Ponente e più a monte in corrispondenza della discarica di via Perseo), a seguito di cedimento strutturale delle pareti, avvenuto diversi anni fa".