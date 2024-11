Santa Marinella, oggi il via al settimo Torneo studentesco “Distinti e Forti” –

Squadre schierate e pronte a giocare al settimo Torneo studentesco “Distinti e Forti”, che ha preso il via lunedì mattina con la cerimonia di inaugurazione presso la palestra dell’Istituto Comprensivo.​

Presenti alunni e famiglie delle scuole del territorio. Tra loro, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella, il vicepresidente del Consiglio della Regione Lazio, Giuseppe Cangemi, la dirigente scolastica Velia Ceccarelli, la comandante della Polizia Locale Kety Marinangeli e due anziani ospiti dell’Istituto Stella Maris.​

“Sono anni che seguo questa iniziativa come spettatore e genitore- ha affermato il Presidente Minghella durante i suoi saluti – Voglio ringraziare, a nome dell’Amministrazione Comunale, la dirigente Ceccarelli, il professor Begherucci, gli organizzatori e tutti i partecipanti, per aver dato vita a questo progetto e per portarlo avanti con costanza e dedizione. E’ una competizione sportiva che mette al centro valori importanti come la fratellanza e la solidarietà. E questo lo si nota ad ogni fine partita, dove anche chi perde sorride e condivide la gioia con i vincitori”, ha concluso Minghella.

Quest’anno a tenere a battesimo la nuova edizione del Torneo, un ospite d’eccezione intervenuto in diretta telefonica, il presidente della Lazio Calcio Claudio Lotito, che ha salutato i ragazzi, sottolineando l’importanza dello sport nel trasmettere valori di solidarietà e di rispetto.

L’iniziativa è oramai un appuntamento molto atteso dai ragazzi e dalla città, che segue con attenzione e partecipazione i vari appuntamenti del torneo.

Nato sette anni fa, il Torneo è una competizione di calcetto aperta a tutti gli alunni della secondaria di primo grado e ha come obiettivo quello di favorire l’inclusione e contrastare fenomeni di bullismo e dipendenze tra i ragazzi. A partecipare non sono solo i giocatori in campo, ma anche alunni impegnati come cheerleader, fotografi, giornalisti e redattori di un giornalino pubblicato settimanalmente.