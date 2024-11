Castrum Novum, alla Fondazione Ca.Ri.Civ. presentato il “Quaderno 5” –

Castrum Novum ancora protagonista.

E’ stato infatti presentato a Civitavecchia, presso la sala convegni della Fondazione Ca.Ri.Civ. il “Quaderno 5”, un volume che illustra il percorso di ricerca e scavo eseguito nel sito archeologico si Santa Marinella.

Presenti il sindaco Pietro Tidei, la presidente della Fondazione Gabriella Sarracco, la consigliera regionale Marietta Tidei, la consigliera del Comune di Santa Marinella Paola Fratarcangeli, il direttore del Polo museale Flavio Enei e il presidente del Gatc Paolo Marini, oltre ad un numeroso pubblico di appassionati ed archeologi.

Dopo i saluti della presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. che ha contribuito alla pubblicazione del quaderno, ha preso la parola il sindaco Tidei.

“Ringraziamo la presidente Sarracco e la Fondazione per il sostegno offerto alla valorizzazione culturale del nostro territorio- ha affermato Tidei- Si tratta di uno straordinario volume che racconta e descrive storia e archeologia dell’antica colonia romana, una fortezza che è un unicum nel suo genere. Un patrimonio che va valorizzato e che rappresenta un importante punto di attrazione turistica per l’intero comprensorio.

Grazie ai finanziamenti della regione Lazio, in particolare grazie alla Legge 18/22 sui fondi per l’Etruria Meridionale, riusciremo a portare a compimento le opere all’interno del Parco Archeologico di Castrum Novum, completando il Centro Visite e proseguendo con la scoperta dei tesori ancora nascosti”, ha concluso il Sindaco.

Importante l’intervento della Consigliera Marietta Tidei, promotrice della Legge regionale per l’Etruria Meridionale, che ha consentito la valorizzazione e la salvaguardia dei beni storico archeologici e artistici.

“Il Parco Archeologico è un progetto che sta proseguendo grazie al lavoro sinergico di Comune, Regione, dei tanti archeologi e volontari che portano avanti con passione e professionalità i lavori di ricerca e conservazione- ha affermato Marietta Tidei- Per realizzare grandi progetti servono risorse e grazie alla legge sull’Etruria Meridionale stiamo riuscendo a valorizzare questo importante patrimonio culturale e storico. Oggi dovremmo cominciare a pensare anche a forme di mecenatismo privato, come supporto all’intervento pubblico”, ha concluso la Consigliera.

La Delegata ai beni archeologi Paola Fratarcangeli è da sempre impegnata nella valorizzazione di Castrum Novum, che reputa una grande opportunità per la città e per il territorio. “Proseguiremo come Amministrazione Comunale il supporto al sito, portando avanti tutte le azioni che serviranno al suo sviluppo e alla sua conservazione- ha detto la Consigliera-Stiamo attivando tutte le procedure che servono per poter chiedere interventi privati a sostegno del progetto del parco archeologico”.

Sono entrati nel vivo della descrizione del Quaderno il direttore Enei e Il presidente Marini. Decumano, il cuore dell’antica città, statue conservate nei Musei Vaticani, gemme e monete d’età imperiale ancora ben conservate, il tutto in un Parco Archeologico ormai conosciuto a livello internazionale, un viaggio nel quale continuano a partecipare università tricolori ed europee. Il tutto descritto nel volume di 272 pagine che descrivono le scoperte realizzate soltanto negli ultimi specifici anni, dal 2020 al 2023.