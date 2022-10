L’inaugurazione in programma giovedì alle 12 al Parco Cuffaro della zona Maiorca. A installarlo: Acea

Santa Marinella: nuovo distributore di acqua in zona Maiorca –

Sarà inaugurato giovedì mattina alle ore 12, al Parco Cuffaro della zona Maiorca, il nuovo impianto di erogazione completamente gratuita di acqua potabile realizzato e installato dall’ Acea.

“Un altro importante servizio a disposizione delle famiglie di Santa Marinella, – il commento del sindaco Pietro Tidei – che è stato reso possibile grazie all’ottimo e proficuo rapporto di collaborazione che si è da tempo instaurato tra la nostra amministrazione comunale e l’azienda idrica, che ha investito e investirà sul nostro territorio molte risorse come nel caso dell’intera rete fognaria che sarà realizzata a partire dai prossimi giorni nel quartiere Perazzeta.

Anche questa nuova casetta dell’acqua come amano chiamarla gli abitanti rappresenta comunque un importante opportunità anche di risparmio e non solo economico per moltissimi cittadini che, in tal modo potranno fare rifornimento assolutamente senza spendere un soldo, di acqua potabile liscia o gassata.

Il tutto eliminando anche la necessità di dover smaltire migliaia di bottiglie in plastica, a tutto beneficio dunque non solo del portafoglio ma anche dell’ambiente.

Voglio infatti informare che l’erogatore posto nei pressi del Palazzetto dello Sport di via alle Colonie, dall’11 febbraio a fine settembre 2022 ha erogato 369 mq d’acqua, il 70% della quale frizzante. In 231 giorni sono stati prelevati e dunque imbottigliati di media ben 1597 litri al giorno corrispondenti a 246.000 bottiglie da un litro e mezzo, e poiché la matematica non è un’opinione tutto ciò sta a significare quasi 10 tonnellate di plastica in meno nell’ambiente”