La nota dell’Istituto Comprensivo “P.le della Gioventù 1”

Santa Marinella, niente riscaldamenti per due giorni all’Istituto Comprensivo “P.le della Gioventù 1” – Dal proprio profilo Facebook, l’Istituto Comprensivo “P.le della Gioventù 1” in vista della riapertura delle scuole dopo le feste natalizie afferma quanto segue: “A causa di un problema idraulico per due giorni il plesso Carducci non avrà i riscaldamenti. Le famiglie sono pregate di assicurare che gli alunni siano coperti bene nonostante la temperatura sia ancora accettabile.”

