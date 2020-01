Condividi Pin 5 Condivisioni

In occasione del concorso indetto dal MIBACT potenziato anche il servizio di assistenza e vendita biglietti nelle stazioni

Concorso MIBACT, Trenitalia Lazio: “Un treno ogni 15 minuti per raggiungere la Nuova Fiera di Roma” – Un treno ogni 15 minuti per la Nuova Fiera di Roma, che da mercoledì 8 a lunedì 20 gennaio ospiterà il concorso indetto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). Sono oltre 6 mila i posti messi a disposizione ogni ora da Trenitalia sulla linea Roma – Fiumicino Aeroporto (FL1) in entrambe le direzioni.

Per l’occasione Trenitalia potenzierà il servizio di assistenza alle persone nelle stazioni di Roma Ostiense, Roma Trastevere, Fiera di Roma e Fiumicino Aeroporto. Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti direttamente attraverso il customer care.

Trenitalia invita le persone che raggiungeranno la Fiera di Roma in treno di dotarsi preventivamente sia del biglietto di andata che di ritorno.