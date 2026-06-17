Anguillara Sabazia mobilitata per ritrovare Alessandro Minnucci: l’appello alla cittadinanza

ANGUILLARA SABAZIA – Cresce la preoccupazione ad Anguillara Sabazia per la scomparsa di Alessandro Minnucci, del quale non si hanno notizie dalla mattina di oggi.

La comunità si è immediatamente attivata per favorire le ricerche e la diffusione dell’appello. Alessandro risiede nella zona di Carlo Alberto Dalla Chiesa e, secondo le prime informazioni disponibili, si sarebbe allontanato a piedi.

Per garantire la massima visibilità alla segnalazione, gli amministratori dei gruppi social locali hanno invitato gli iscritti a limitare la pubblicazione di nuovi post e commenti non strettamente necessari, così da mantenere in evidenza tutte le informazioni utili al ritrovamento.

Chiunque abbia visto Alessandro o sia in possesso di elementi che possano contribuire alle ricerche è invitato a contattare immediatamente il fratello Roberto Minnucci al numero 320 637 9337 oppure a rivolgersi ai Carabinieri di Anguillara Sabazia.

L’appello rivolto ai cittadini è quello di condividere il più possibile la segnalazione, evitando tuttavia la diffusione di voci o informazioni non verificate che potrebbero ostacolare le attività di ricerca.

In queste ore la speranza è che la collaborazione della comunità possa fornire indicazioni decisive e consentire ad Alessandro di fare ritorno a casa nel più breve tempo possibile.