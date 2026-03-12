Riceviamo e pubblichiamo:

“Con una nota ufficiale, il candidato sindaco Alessio Manuelli ha voluto smentire categoricamente le voci di un possibile avvicinamento alla coalizione che sostiene Emanuele Minghella e alla lista che fa capo all’ex sindaco Tidei. La reazione di Manuelli nasce dalla necessità di fare chiarezza dopo alcune aperture o riferimenti pubblici che lasciavano presagire una convergenza strategica tra le diverse forze di opposizione. ​”Riferirsi a me e a Gino Vinaccia lasciando intendere che collaboreremo, è fuorviante e fuori luogo”, ha dichiarato fermamente Manuelli”.

Santa Marinella, Manuelli: “Nessun avvicinamento alla coalizione di Minghella”

“Secondo il candidato, il tentativo di coinvolgere il suo nome e quello di Vinaccia in una narrazione di “fronte comune” a supporto di Minghella non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, né alla linea politica tracciata finora dal suo gruppo. ​Il messaggio è rivolto – si legge nella nota – sia agli avversari politici che all’elettorato. Per il candidato, il progetto che sta portando avanti non deve essere “annesso” o confuso con quello della lista Tidei o della coalizione di Minghella. Manuelli sottolinea che il suo progetto nasce da presupposti diversi, legati a una discontinuità netta rispetto al passato. ​Con queste parole, Manuelli chiude la porta a ogni speculazione, confermando che la corsa verso la carica di Sindaco proseguirà senza “apparentamenti forzati” o collaborazioni dell’ultimo minuto”.

Coalizione Manuelli Sindaco