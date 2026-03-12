Attimi di paura nella serata di ieri a Civitavecchia, dove un nuovo incendio è divampato all’interno di un appartamento dello stabile situato in via Bramante 3. Si tratta del secondo episodio simile che interessa lo stesso appartamento, e le cause sono ora al vaglio delle autorità competenti.

L’allarme è scattato intorno alle 22.45, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Le fiamme hanno interessato nuovamente l’abitazione già coinvolta in un precedente incendio, generando preoccupazione tra i residenti del palazzo e nelle abitazioni vicine.

Civitavecchia, nuovo incendio in via Bramante: paura tra i residenti

Gli uomini della Bonifazi sono intervenuti rapidamente, riuscendo a domare il rogo in tempi brevi ed evitando che l’incendio si propagasse ad altri appartamenti dello stabile. Fortunatamente, a differenza del precedente episodio, non si registrano feriti.

Sul luogo dell’intervento sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.

L’episodio ha comunque generato apprensione tra gli abitanti della zona, già scossi dal primo incendio verificatosi nello stesso appartamento. Le autorità stanno ora lavorando per comprendere cosa possa aver provocato il nuovo rogo e per garantire la sicurezza dello stabile.