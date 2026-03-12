Incendio in via Bramante: Fratelli d’Italia esprime gratitudine al carabiniere Andrea Pernici per il suo atto di eroismo

Cordoglio per la donna rimasta vittima dell’incendio

Fratelli d’Italia Civitavecchia desidera esprimere la propria profonda ammirazione e gratitudine all’appuntato scelto dei Carabinieri Andrea Pernici, in servizio presso il Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, protagonista di un gesto di straordinario coraggio durante l’incendio divampato ieri pomeriggio in un palazzo di via Bramante.

Senza esitazione, l’appuntato Pernici, accortosi delle fiamme e del fumo che fuoriuscivano dall’edificio mentre transitava in zona, è salito rapidamente all’interno dello stabile e, mettendo a rischio la propria incolumità, è riuscito a trarre in salvo una giovane madre e il suo bambino di appena sei anni. Un intervento istintivo, generoso e determinante, che ha evitato conseguenze ancora più gravi.

“Il gesto dell’appuntato Pernici – dichiara Paolo Iarlori, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Civitavecchia – rappresenta nel modo più autentico il valore, il senso del dovere e lo spirito di servizio che contraddistinguono quotidianamente le donne e gli uomini delle nostre Forze dell’Ordine. A lui va il nostro più sincero ringraziamento per il coraggio dimostrato e per aver salvato due vite con prontezza e determinazione”.

Questo episodio ricorda a tutti quanto sia prezioso il lavoro svolto ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, da Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e da tutte le Forze dell’Ordine, che con sacrificio, professionalità e senso dello Stato garantiscono la sicurezza dei cittadini e la tutela dei nostri diritti.

“Alla mamma e al bambino salvati – conclude Iarlori – rivolgiamo un pensiero di vicinanza, mentre per la donna rimasta purtroppo vittima di questo tragico incendio esprimiamo il nostro più sentito cordoglio. All’appuntato Pernici va l’abbraccio riconoscente della nostra comunità. Il suo gesto è motivo di orgoglio per Civitavecchia e per l’Italia intera”.

Fratelli d’Italia Civitavecchia ribadisce la propria piena stima, vicinanza e sostegno a tutte le Forze dell’Ordine, presidio fondamentale di legalità, sicurezza e libertà per la nostra Nazione.