Santa Marinella: lotta alla Cocciniglia dei Pini –

“La situazione “Cocciniglia Tartaruga” sul nostro territorio è sotto controllo vigile del Comune e della Regione Lazio”. A confermare le parole del sindaco Pietro Tidei e dell’assessore al Verde pubblico Elisa Mei, è la valutazione eseguita dall’agente fitosanitario inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura E Sovranità Alimentare, Caccia E Pesca, Foreste Area Servizio Fitosanitario Regionale. Su insistente richiesta da parte del dr Ricci agli uffici regionali, la SMS è riuscita ad ottenere in tempi brevi il sopralluogo congiunto tra l’agente del Servizio Fitosanitario, lo stesso Direttore della SMS ed il responsabile degli addetti del verde, presso le alberature segnalate.

La relazione ha stabilito che la zona valutata è infetta, ma con una situazione di alberature pubbliche in generale meno grave rispetto ad altri Comuni anche limitrofi.

Dalla verifica sono risultati infettati da Toumeyella Parvicornis gli alberi presenti in Piazza Roma, dove sono stati monitorati 13 pini di bordo strada e verde pubblico. Il loro controllo ha verificato l’effettiva presenza del parassita, con osservazione di aghi ingialliti e presenza di melata e fumaggine, le piante appaiono ancora vitali per cui devono essere applicate le misure di eradicazione e contenimento . Controlli anche in Piazza Pyrgi e Via degli Etruschi, dove gli alberi monitorati sono stati 10 pini di bordo strada e verde pubblico. Anche in questo caso il loro controllo ha verificato l’effettiva presenza del parassita, ma le piante appaiono ancora vitali per cui devono essere applicate le misure di eradicazione e contenimento . Dal sopralluogo eseguito in Via Giunone Lucina, dove sono stati monitorati 5 pini di bordo strada e verde pubblico, è stata verificata l’effettiva presenza del parassita, per cui devono essere applicate le misure di eradicazione e contenimento. Non si evidenziano sintomi di infestazione del parassita nelle alberature in Via Olimpo , presso la Scuola Vignacce in Via Calabria e presso il Parco Maiorca in Via Aurelio Saffi.

Come, prevede la procedura, gli uffici della Santa Marinella Sevizi stanno procedendo all’affidamento dei trattamenti obbligatori per le piante infestate e delle cure endoterapiche per la prevenzione degli alberi in salute.

“Vogliamo assicurare la cittadinanza che il Comune, di concerto con la Sms, sta procedendo secondo la normativa regionale, seguendo tutte le misure di contrasto e contenimento della cocciniglia Toumeyella- afferma l’assessore Mei- Invitiamo i proprietari di giardini privati in cui sono presenti i pini, a controllare e segnalare eventuali infestazioni tempestivamente, così da poterla gestire correttamente”.