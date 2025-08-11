Santa Marinella: Va avanti la campagna di informazione RicicliAmo –

Non va in ferie la campagna di informazione e sensibilizzazione “RicicliAmo”, organizzata dal Comune di Santa Marinella con il contributo di Città Metropolitana di Roma.

A partire da sabato 16 agosto sarà possibile ritirare presso il Pit, Punto di Informazioni turistiche, in Piazza Civitavecchia, il materiale informativo e i gadget messi a disposizione degli utenti, residenti e villeggianti, per far meglio conoscere le procedure di conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata.

Ha parlato del progetto, il consigliere con delega all’ambiente Alessio Magliani, che ha curato, di concerto con il sindaco Pietro Tidei, la realizzazione e l’avviamento della campagna di informazione.

“Continua l’attività di sensibilizzazione ed educazione che mira al coinvolgimento dei cittadini affinché si arrivi ad aumentare la quota di rifiuti differenziati nel nostro territorio-spiega il Consigliere Magliani- In questa stagione è ancora più urgente parlare di rispetto dei calendari e delle modalità che regolano il conferimento dei rifiuti domestici. Chiediamo più consapevolezza e attenzione, offriamo materiale informativo e incontriamo i rappresentanti dei grandi condomini e delle attività commerciali, a cui ci appelliamo perché siano rispettate tutte le norme previste per la raccolta differenziata. Una città più pulita parte anche dall’impegno di ognuno nel rispettare le regole”.

La campagna di informazione, avviata nelle settimane scorse, prevede diverse iniziative, come incontri nelle scuole, progetti di educazione ambientale e guida a comportamenti eco-compatibili per ridurre l’impatto ambientale.

“E’ importante coinvolgere cittadini ed imprese divulgando temi legati alla sostenibilità, certi che l’informazione e l’incontro possano creare le basi per nuovi modelli di vita e di consumo”, conclude Magliani.