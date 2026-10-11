Il Sindaco Manuelli porta gli auguri della città. Nell’istituto anche il passaggio di testimone tra suor Maria Domenica, che lascia dopo vent’anni, e la nuova madre superiora suor Elisabetta

Santa Marinella, Leda Trebiani compie 102 anni: festa allo Stella Maris

Un compleanno speciale all’Istituto Stella Maris di Santa Marinella. Leda Trebiani ha festeggiato 102 anni e il Sindaco Alessio Manuelli le ha portato gli auguri della città. Ad accogliere il primo cittadino c’erano il nipote Manuel e la comunità dell’istituto. La giornata di festa ha accompagnato anche un passaggio significativo per lo Stella Maris: l’insediamento della nuova madre superiora, suor Elisabetta, e il saluto a suor Maria Domenica. Dopo vent’anni di presenza a Santa Marinella, suor Maria Domenica lascia infatti la città per rientrare nel suo luogo natale. Un cambio di testimone che si è unito agli auguri per Leda e al ringraziamento rivolto a tutta la comunità dello Stella Maris.