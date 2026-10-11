Civitavecchia, guasto Enel manda in tilt i sistemi dell’ospedale San Paolo: emergenza rientrata

Marino: «Garantite la continuità operativa dell’ospedale e la sicurezza dei pazienti. Tutti hanno ricevuto regolare assistenza»

Questa notte un guasto alle strutture di ENEL ha provocato sbalzi di corrente, causando problemi ai sistemi e alle apparecchiature dell’Ospedale San Paolo.

La direzione sanitaria è intervenuta tempestivamente per garantire la sicurezza di tutti i pazienti, che non hanno subito conseguenze. L’attivazione dei gruppi elettrogeni ha assicurato la continuità dei servizi, anche nelle sale operatorie.

Secondo quanto comunicato da ENEL, il guasto è stato riparato e l’emergenza è rientrata. I tecnici dell’ospedale hanno verificato il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature, consentendo la ripresa delle attività ordinarie, comprese le nuove accettazioni.

Sebbene la direzione avesse attivato tutte le procedure di emergenza, non è stato necessario ricorrere alle ulteriori misure previste.

Confermiamo che tutti i pazienti hanno ricevuto regolare assistenza e non hanno subito conseguenze legate al disservizio. Lo stato di allerta è terminato e le attività stanno tornando alla normalità.

Ringrazio la direzione dell’ospedale e tutti i tecnici che hanno gestito l’emergenza, garantendo la continuità operativa del presidio e la sicurezza dei pazienti.

Il direttore generale

Dottoressa Rosaria Marino