Santa Marinella, lavori notturni per concludere Via delle Colonie

Il Comune ha ottenuto una deroga al Dpcm per concludere i lavori tra Via IV Novembre e Via Valdabrini durante le ore del coprifuoco anti-Covid-19

La lunga vicenda del cantiere in Via delle Colonie sembra avviarsi a una conclusione: una vicenda che si protrae da tanti anni e che ha condizionato la viabilità dell’intero rione per tanto tempo.

L’ultima tranche di lavori prevedeva l’interramento di nuove condotte e tubature tra Via IV Novembre e l’incrocio con Via Valdambrini, costeggiando il perimetro del vecchio cementificio Cerrano.

“Adesso chiediamo un ulteriore ed ultimo contributo di pazienza ai cittadini ed agli automobilisti”, dice il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

C’è “la necessità di realizzare il tratto di conduttura per consentire il deflusso delle acque meteoriche nel fosso di Santa Maria Morgana”.

Per realizzare il raccordo sarà necessario dunque prolungare il cantiere lungo via Valdambrini.

“Per ovviare al disagio abbiamo proposto all’impresa appaltatrice di impiegare le maestranze in orario notturno – spiega Tidei – e per questo abbiamo una deroga al divieto di circolazione ed attività dalle 22 alle 5 del mattino”.

“Proprio quello sarà l’orario in cui intendiamo chiudere al traffico la zona interessata dal cantiere nel periodo che andrà dal giorno 8 al giorno 12 febbraio”, aggiunge.

Saranno dunque dei lavori notturni che inizieranno questo lunedì per un’intera settimana e in un orario sicuramente poco trafficato a causa del coprifuoco anti-Covid.

Per il Sindaco, il merito per aver ottenuto una simile possibilità è da attribuirsi agli uffici comunali preposti.

“Proprio per questo voglio ringraziare la grande disponibilità del dirigente comunale Architetto Ermanno Mencarelli – dice Patrizia Befani, delegata alla viabilità –. Lavorare di notte invece che di giorno non è una cosa semplice da organizzare”.

La consigliera comunale Befani sottolinea come lo sforzo ultimo da fare sia tutto sommato limitato proprio a causa delle limitazioni di circolazione imposte dal Dpcm.

“Presto potremo consegnare alla Città un’altra delle importanti realizzazioni con la quale la squadra del Sindaco Tidei sta cambiando il volto di Santa Marinella”, conclude Befani.