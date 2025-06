Santa Marinella: lavori di manutenzione straordinaria sul cavalcavia di via Punico –

In questi giorni sono stati avviati nuovi interventi di manutenzione straordinaria sul territorio comunale.

Oltre alle asfaltature che riguardano strade e vie della città, si sta procedendo al ripristino della passerella del cavalcavia di via Punico. Il camminamento pedonale è infatti oggetto di rifacimento della pavimentazione, che da tempo necessitava di sistemazione. La ditta è impegnata nel tratto lato Roma, che tra poche ore sarà nuovamente riaperto al passaggio.

Terminato il lato a sud, si dovrà procedere sulla passarella a nord, lato Civitavecchia, dove sono previste modifiche sui gradoni, che verranno sostituiti da rampe con pendenza non superiore all’8% per favorire il passaggio di persone con disabilità, con difficoltà morie e passeggini.

“L’intervento, reso necessario dallo stato sconnesso del massetto, riconsegnerà ai cittadini una passerella accessibile e sicura, vista anche l’alto flusso di veicoli che ogni giorno attraversano il cavalcavia- riferisce il sindaco Pietro Tidei-

L’Amministrazione Comunale è impegnata a portare avanti molte opere. Vorrei però confortare cittadini e turisti, che i disagi che si possono registrare durante il corso dei lavori che stanno interessando la città, sono l’effetto di iniziative necessarie e a totale beneficio della città e della comunità. Ci aspettiamo comprensione e pazienza, certi che i risultati di tali opere saranno apprezzati e duraturi nel tempo”.

È dello stesso parere il vicesindaco e assessore ai LL.PP. Andrea Amanati, che segue da vicino ogni intervento.

“La rigenerazione urbana deve passare attraverso l’accessibilità per tutti e tutte- afferma Amanati- non possiamo pensare ad interventi sulla vivibilità della nostra città senza avere come obiettivo l’inclusività. Interventi come quello di via Punico sono indispensabili e prioritari in una società cosiddetta civile e moderna”.