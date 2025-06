Regionale Lazio, Trenitalia: prosegue l’opera di ammodernamento della flotta dei treni del Lazio –

Debutta oggi a Civitavecchia un rinnovato treno del Regionale del Lazio con una nuova iconica livrea verde.

Presenti alla consegna Pietro Alessi, Assessore al Lavoro e ai Trasporti del Comune di Civitavecchia, Jacopo Barone, Direzione Regionale Trenitalia Lazio e Fabrizio Ghera, Assessore della Regione Lazio alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio.

La nuova livrea verde rappresenta anche visivamente la fase di trasformazione e rilancio intrapresa dal brand Regionale di Trenitalia. Il treno presentato oggi traduce in immagine i valori e gli obiettivi del cambiamento in atto.

I cittadini del Lazio potranno progressivamente apprezzarne la presenza sul territorio, a testimonianza dell’impegno continuo di Trenitalia per un servizio sempre più moderno, riconoscibile e vicino alle esigenze dei pendolari.

Il treno sarà attivo nelle linee FL4 Roma-Velletri, FL5 Roma – Civitavecchia, FL6 Roma – Frosinone/Cassino, FL7 Roma-Latina/Formia.

“Il nostro impegno prosegue senza sosta – ha detto Maria Giaconia Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia -. Nel Lazio sono circa 300.000 i viaggiatori – tra pendolari e turisti – che ogni giorno scelgono il treno del Regionale di Trenitalia per raggiungere le varie località della regione. Numeri importanti che danno l’idea del grande lavoro che stiamo svolgendo. L’obiettivo rimane quello di soddisfare le esigenze dei cittadini che scelgono il treno come mezzo di trasporto”.

“La Regione Lazio è impegnata per il rinnovo della rete ferroviaria e per l’arrivo di treni sempre più efficienti e sostenibili – ha affermato Fabrizio Ghera, Assessore della Regione Lazio alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio -. Gli investimenti sulla mobilità vanno tutti nella direzione di garantire ai cittadini della nostra Regione un servizio di trasporto pubblico di qualità, con un’offerta sempre più all’altezza delle necessità dettate dalla crescita di centri urbani distanti dalle grandi metropoli dove ogni giorno arrivano migliaia di lavoratori”.

Il treno consegnato oggi è composto da 6 carrozze, ha una capacità di trasporto di circa 1.000 passeggeri, di cui 700 seduti, ed è dotato di impianto di climatizzazione, monitor per la diffusione di video informativi, videosorveglianza a circuito chiuso, una zona attrezzata per i disabili e di un’area polifunzionale attrezzata anche per il trasporto delle biciclette.

Continua spedito il rinnovo della flotta del Regionale, previsto dall’ampio programma di investimenti del Contratto di Servizio con la Regione Lazio – pari a oltre un miliardo di euro – finalizzato a migliorare l’offerta di servizi a favore dei pendolari e dei turisti. Un piano che include 758 milioni di euro a carico di Trenitalia. Al termine della fase di consegna dei nuovi treni, l’età media della flotta laziale si sarà abbassata così a 6 anni. Le consegne proseguiranno fino al 2026 per un totale – al termine della fornitura – di 72 treni di nuova generazione in circolazione.