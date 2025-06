Santa Marinella: l’1 Luglio apre il cartellone estivo l’associazione Sinphonica-mente –

Sarà l’associazione Sinphonica-mente con i suoi concerti a dare il via al programma “Estate 2025” del comune di Santa Marinella.

Le prime tre serate del mese di luglio sono infatti dedicate agli allievi della scuola di musica diretta dalla M° Manola Barbieri. Si inizia martedì 1° luglio alle ore 20:00 a piazza Trieste con la piccola performance delle allieve che si sono cimentate nel “Musical a modo nostro”con la partecipazione straordinaria di Stella Novari e la scuola di danza di Simonetta Travagliati. A seguire “Caro Ennio”, l’omaggio di alcuni allievi al grande Ennio Morricone e le sue più note colonne sonore. La serata si concluderò con “A tutto Rock”, uno spettacolo in cui , gli allievi di Sinphonica-mente daranno vita ad uno spettacolo totalmente live suonando brani rock/pop scelti da loro.

Sempre in Piazza Trieste, mercoledì 2 luglio alle ore 21:00 lo spazio sarà dedicato agli allievi più giovani con “Io Sono Io”. Giovedì 3 alle ore 21.30 ci si scatena con musiche rock tutte da ballare. “Rock & Roll” sarà suonato live dai musicisti Manola Barbieri, Vittoria Longobardi, Federica Sanzolini, Fabio De Paulis e Gian Luca Gobbi.

“Iniziamo il programma estivo dedicando spazio a giovani allievi della nostra scuola cittadina che da anni è presente sul territorio e che è diventato punto di riferimento per molti piccoli, e non solo, musicisti in erba. Molti di loro poi decidono di proseguire gli studi musicali, grazie anche alla passione che gli è stata trasmessa dall’associzaione”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei.

“Inaugurare il cartellone estivo con Sinphonica-mente è un segno di attenzione dell’Amministrazione Comunale nei confronti delle realtà associative locali. Le associazioni della città hanno bisogno di spazi in cui svolgere le proprie attività culturali e musicali. Per questo come assessore alla cultura, di concerto con il Sindaco, stiamo predisponendo un censimento delle associazioni ad oggi attive, al fine di trovare soluzioni adeguate alle loro richieste e dare loro l’opportunità di contribuire alla crescita culturale della città”, ha spiegato l’assessore Gino Vinaccia.

Ogni serata è a ingresso libero.