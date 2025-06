Ladispoli, dal 27 al 29 giugno l’evento “BLUE & FISH” –

Il lungomare di Ladispoli si prepara ad accogliere “BLUE & FISH”, evento gratuito dedicato al mare, alla sostenibilità economica ed ambientale, ma anche alla valorizzazione del pescato locale stagionale. L’iniziativa si inserisce nella più ampia programmazione “Blue Experience Ladispoli”, il calendario di eventi promosso dal Comune di Ladispoli, già avviato nel corso del mese di aprile, che accompagnerà cittadini e visitatori fino a settembre, con appuntamenti dedicati alla cultura del mare e alla promozione delle risorse marino-marittime del territorio.

La manifestazione è organizzata da MAR ETS – Associazione per le Attività Marine e di Ricerca – in stretta collaborazione con il Comune di Ladispoli e grazie all’impegno di numerosi partner ufficiali: Assobalneari Ladispoli – San Nicola, 30km di Gusto, Strada del Vino e dei Prodotti Tipici delle Terre Etrusco Romana, Riva di Palo Resort, Cantina “La Rasenna”, Resolfin, Malibu Beach Club, Bar Malecon e Capitan Cono.

Una ricca, articolata e corale proposta culturale che sarà aperta dal Workshop “Tra Pesca e Itinerari Culturali: Prospettive e Progetti per una Economia del Mare Sostenibile”, in programma venerdì 27 giugno alle ore 17:30 presso il Riva di Palo Resort, Via dei Delfini, 13 – Ladispoli. Il Workshop rappresenta un momento dinamico di confronto sulle opportunità legate alla valorizzazione del pescato locale e allo sviluppo di percorsi culturali integrati alla Blue Economy. Ma anche un’occasione importante per portare sul territorio primarie aziende nazionali interessate ad investire sul litorale di Ladispoli attraverso progettualità e nuove tecnologie. Al termine dei lavori seguirà una degustazione gratuita per valorizzare il pescato locale sul lungomare cittadino in prossimità della spiaggia del Resort.

Il programma proseguirà sabato 28 e domenica 29 giugno grazie ad una struttura appositamente allestita sul lungomare Marina di Palo, che si articolerà in ben tre aree tematiche. L’area “Food Experience” offrirà degustazioni gratuite di prodotti locali stagionali, showcooking e masterclass curate da chef e produttori del territorio per riscoprire il cosiddetto pesce povero attraverso facili e gustose ricette.

L’Area musicale proporrà momenti conviviali e aperitivi al tramonto, con un appuntamento speciale in scaletta per la serata di sabato: il concerto esclusivo “Piano Sequenza – Viaggio tra le grandi emozioni del cinema”, che vedrà il Maestro Luigi Di Maio esibirsi al pianoforte acustico posizionato direttamente sulla spiaggia, in una suggestiva atmosfera al tramonto. Il ritmo e la musica dance caratterizzeranno invece la serata di domenica, grazie alla presenza del gruppo musicale “Radio Matik”, molto seguito ed apprezzato sul litorale laziale.

L’Area dedicata ai bambini offrirà invece attività creative, giochi e laboratori educativi per avvicinare i più piccoli al mare e alla sostenibilità in modo divertente e coinvolgente.

Rientra nella programmazione di “BLUE & FISH” un’iniziativa speciale prevista per la mattina di domenica 29 giugno che prevede la possibilità di partecipare ad un “incontro ravvicinato subacqueo” con la statua sommersa di San Giuseppe, patrono della Città di Ladispoli, posizionata in mare aperto di fronte alla Palude di Torre Flavia. L’esperienza realizzata attraverso la collaborazione con la Protezione Civile “Dolphin” di Ladispoli è collegata al progetto di promozione della prima guida turistica “Lazio Blue Route: I Santi del Mare”- itinerario culturale identitario dedicato ai Borghi Marinari del Lazio – di cui il Comune di Ladispoli è sostenitore e promotore.

“Abbiamo fatto un notevole passo in avanti” – dichiara il Consigliere delegato al Demanio Marittimo del Comune di Ladispoli Pierpaolo Perretta – “scegliendo di sostenere una seconda edizione dell’evento “BLUE & FISH” che, oltre a trattare con cura e passione il tema della valorizzazione del pescato locale e dell’economia legata alla pesca artigianale, diventa oggi un laboratorio concreto per confrontarsi con imprese, professionisti e ricercatori interessati ad investire su Ladispoli secondo una visione della Blue Economy concreta e capace di generare opportunità per tutti i nostri comparti produttivi”.

Tutti gli appuntamenti in programma, comprese le degustazioni su prenotazione, sono gratuiti; vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la bellezza, il gusto e la sostenibilità del nostro mare.