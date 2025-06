Il comunicato stampa di Stefano Fierli, Delegato ai rapporti con le Federazioni e gli Enti Sportivi di Ladispoli

Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente CONI. Succede a Giovanni Malago’ in carica da 2013. Al via una nuova era per lo sport italiano

Stefano Fierli, Delegato ai rapporti con le Federazioni e gli Enti Sportivi di Ladispoli

Il CONI ha eletto il suo nuovo Presidente: Luciano Buonfiglio, ex atleta olimpico (K4 a Montréal 1976), ed ex Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak. Succede a Giovanni Malagò, in carica dal 2013. L’elezione ha segnato un primato con otto candidati in corsa, a conferma del rinnovato interesse verso la guida dello sport nazionale.

Nel corso dei suoi 111 anni di storia, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha regalato all’Italia straordinarie soddisfazioni sportive, grazie all’impegno dei Presidenti che si sono succeduti.

Con l’elezione di Buonfiglio si apre ora “una nuova era per il CONI”. La sua esperienza diretta come uomo di sport e olimpionico, rappresenta una risorsa preziosa per il futuro movimento olimpico italiano.

Luciano Buonfiglio Giovanni Malagò

Il Delegato ai rapporti con le Federazioni e gli Enti Sportivi, Stefano Fierli, a nome dell’Amministrazione comunale di Ladispoli, rivolge un sentito ringraziamento all’ex Presidente Giovanni Malagò per la sua sensibilità e il costante impegno dimostrato. Ricordando in particolare il videomessaggio inviato in occasione alle edizioni 2023 e 2024 del premio “Atleta dell’Anno” di Ladispoli. Contestualmente, formula i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Presidente, Luciano Buonfiglio, estendendogli l’invito a presenziare all’edizione 2025 dello stesso evento.

Stefano Fierli ha quindi dichiarato: “Questa elezione segna un momento importante per il nostro sport. Salutiamo con gratitudine il lavoro di Giovanni Malagò e, con entusiasmo, diamo il benvenuto a Luciano Buonfiglio, certi che saprà guidare il CONI verso nuovi traguardi”.