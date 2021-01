Share Pin 4 Condivisioni

Santa Marinella, intestato un parco alla Resistenza –

“Ieri, 28 gennaio, il Consiglio Comunale con un bel dibattito stimolante, ha dato seguito alla richiesta della nostra sezione Anpi intitolata ad Antonio Margioni, partigiano morto alle fosse Ardeatine, di intestare un parco alla Resistenza. Il parco in questione sarà il parco Saffi sud. Nel ringraziare tutto il consiglio comunale vogliamo ricordare a noi per primi e a tutti i nostri concittadini cosa è l’Anpi.” Lo rende noto in un comunicato la Sezione di Santa Marinella dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia “Antonio Margioni”.

“Nata a giugno del 1944 – prosegue il comunicato -, quando l’Italia era ancora sotto il piede nazista, per il suo valore storico e alto senso civico, etico e politico l’Anpi l’anno successivo è diventato Ente Morale e dopo l’entrata in vigore della Costituzione ha improntato la sua opera alla tutela e alla diffusione dei principi costituzionali soprattutto alle nuove generazioni per educarle ai valori della nostra Carta costituzionale e dell’antifascismo.”

“Ma l’Anpi – puntualizza la nota – è nata anche per conservare e proteggere la memoria e per tramandare il ricordo che la lotta per la liberazione dal nazifascismo fu un’esperienza collettiva fatta da tantissime persone di origine diversa, di storia diversa, di appartenenza politica diversa o anche senza alcuna appartenenza politica.”

“E allora cosa meglio di un parco – conclude l’Anpi di Santa Marinella – , dove bambini e adolescenti vanno a giocare o si riuniscono, può stimolare riflessioni e domande? Immaginare che una bimba possa chiedere: “nonno mi porti al parco della resistenza? Ma nonno cos’è la resistenza” e il nonno che racconti cosa è stata la lotta partigiana per tutti noi, generazioni che siamo nate e cresciute dopo, ci entusiasma. Nella speranza che il parco venga con costanza ben manutenuto, saremo lieti di poter onorare il 25 aprile con una festa al parco della Resistenza e spero si possa presto fare una degna inaugurazione.”