Santa Marinella: installate le prime fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti –

“Tolleranza zero contro chi deturpa l’ambiente, abbandona i rifiuti e non segue le regole della raccolta differenziata e del conferimento “. Così il sindaco Pietro Tidei e il consigliere con delega all’ambiente Alessio Magliani annunciano l’inizio dell’installazione delle fototrappole per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.

“La lotta all’abbandono dei rifiuti è senza tregua. Lo abbiamo ripetuto più volte e ne siamo sempre più convinti, l’inciviltà va combattuta con l’educazione Civica, con l’informazione e anche con sistemi repressivi e sanzionatori, che oggi sono ancora più severi e prevedono multe pecuniarie più alte e nei casi più gravi anche l’arresto”, afferma il consigliere con delega all’ambiente Alessio Magliani, facendo riferimento alla recente decreto legge 116.

I dispositivi , accompagnati da cartelli che ne preannunciano la presenza, monitoreranno diverse zone che, in base ai controlli eseguiti e alle segnalazioni ricevute, risultano potenzialmente esposte a questo tipo di episodi. Saranno quindi posizionate nelle vie del centro e nelle vie periferiche .

Segue da vicino l’operazione anche il vicesindaco Andrea Amanati. “Dopo l’approvazione del regolamento che norma l’installazione e l’uso delle fototrappole, siamo giunti all’installazione dei dispositivi, strumento di supporto per gli agenti della Polizia Locale che potranno avvalersene per rintracciare i trasgressori”, dichiara Amanati.

“L’obiettivo delle fototrappole è contrastare i comportamenti incivili e rafforzare il senso civico. Per questo è anche importante che i cittadini segnalino le zone dove si verificano gli abbandoni. La collaborazione di tutti aiuterà a restituire rispetto e decoro alla città”, conclude Magliani.