Campo di Mare, i cani bagnino protagonisti nella vigilia di Ferragosto –

Campo di Mare ha vissuto una vigilia di Ferragosto speciale grazie agli otto straordinari cani di salvataggio della “DFL – Dog For Life Salvamento”: Gastone, Peter, Margot, Leonida, Prince, Malibú, Athena e Molly. Insieme ai loro istruttori, i quattro zampe hanno trascorso la mattinata tra dimostrazioni in acqua, giochi con i bambini e momenti di interazione con i tanti bagnanti presenti.

Il mare calmo e cristallino, con condizioni meteorologiche ideali, ha reso lo scenario perfetto per le esercitazioni. Le attività sono state seguite anche dalle telecamere del TgR Lazio, che dedicherà un servizio all’evento nell’edizione delle ore 19:30.

«A tutti gli istruttori della DFL e ai loro super amici a quattro zampe va il mio ringraziamento per il lavoro che svolgono per la sicurezza dei bagnanti lungo la nostra costa» ha dichiarato la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, commentando la giornata sul proprio profilo Facebook.

L’iniziativa ha riscosso grande curiosità e partecipazione, confermando l’importanza della presenza dei cani di salvataggio lungo il litorale. Un binomio, quello tra uomo e cane, che unisce competenza e affetto, e che può fare la differenza in situazioni di emergenza in mare.