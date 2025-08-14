Soccorso in mare tra Sardegna e Corsica: marittimo spagnolo trasportato a Roma –

Oggi, alle 11:50, la Sala Operativa del Comando di Roma, allertata dalla Capitaneria di Porto, ha inviato l’elicottero VF Drago 162 a 56 miglia marine da Civitavecchia, tra Sardegna e Corsica, per soccorrere un peschereccio spagnolo, Nostra Madre di Loreto.

Un marittimo di circa 50 anni, gravemente ferito, è stato recuperato intorno alle 13:00 e trasferito sull’elicottero per il trasporto verso l’Ospedale Gemelli di Roma. L’arrivo del paziente era previsto per le 13:40. Le operazioni si sono svolte senza intoppi grazie alla coordinazione tra Comando di Roma e Capitaneria di Porto.