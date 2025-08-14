Cerveteri: torna “…VADO IN MOTO ANCH’IO…” per i bambini diversamente abili –

In occasione della Sagra dell’Uva, domenica 30 agosto 2025, alle ore 17, presso il Parco della Legnara, si terrà la seconda edizione dell’evento “…VADO IN MOTO ANCH’IO…”. L’iniziativa, libera e gratuita, offre ai bambini e ragazzi diversamente abili la possibilità di vivere l’emozione della moto fuoristrada in totale sicurezza, regalando momenti di spensieratezza e divertimento.

L’evento nasce dalla passione di Antonino Todaro, supportato dal pluricampione italiano di enduro Damiano Incaini e dai suoi amici crossisti, che con entusiasmo condividono questa esperienza unica per donare sorrisi ai partecipanti e alle loro famiglie. Il progetto ha ricevuto la collaborazione del Comune di Cerveteri e del Gruppo Enduristi della Protezione Civile, a conferma dell’importanza sociale dell’iniziativa.

Un’occasione speciale che unisce sport, solidarietà e gioia: un’esperienza che “fa bene a tutti” e che non va assolutamente persa.