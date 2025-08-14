C’è tempo per presentare domanda fino alle ore 12:00 di lunedì 8 settembre. Sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri la modulistica completa

Trasporto scolastico per studenti con disabilità, a Cerveteri aperte le domande per la concessione di contributi –

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti rende noto che è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso pubblico per la concessione di un contributo per il servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i percorsi triennali di IeFP.

I genitori dello studente interessati possono presentare domanda compilando l’apposito modulo disponibile sul sito ed allegando la certificazione comprovante la disabilità e fotocopia del documento di identità del dichiarante e del beneficiario. La domanda si può presentare tramite PEC a [email protected] o a mano presso l’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 8 settembre.

Una volta pervenute le domande, il Comune di Cerveteri provvederà ad inoltrarle agli uffici competenti della Regione Lazio. Il valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile verrà stimato calcolando una spesa media di 0,80 euro al chilometro fino ad un massimo di 40 chilometri complessivi tra andata e ritorno per ogni giornata di frequenza; il contributo non potrà, in ogni caso, superare l’importo di euro 6.500,00 annui per utente.

Al link tutta la modulistica:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/avviso-pubblico-la-concessione-di-un-contributo-il-servizio-di-trasporto-scolastico-degli