Santa Marinella, inaugurato il servizio Archeobus –

Il sindaco Pietro Tidei e il consigliere con delega al Turismo, Alessio Manuelli, hanno inaugurato ufficialmente Archeobus, il servizio di bus turistico che ha preso il via in questi giorni. Con loro la consigliere Caterina Frezza, i rappresentanti del Gatc e della società Euro Visa che gestisce il servizio.

“Archeobus è un servizio turistico che vuole dare ulteriore impulso allo sviluppo della città in termini di accoglienza. Il Bus, a pochissimi giorni dal suo avvio, sta già registrando grande affluenza di passeggeri che oltre a godere delle spiagge e del nostro mare, scelgono di usufruire delle offerte messe in campo dal Comune per valorizzare il proprio patrimonio culturale e storico- ha dichiarato il sindaco Tidei entusiasta dell’iniziativa- A quanto mi riferisce la società che gestisce il servizio, a salire a bordo del Bus non sono solo turisti, ma anche residenti che vogliono dedicare una pomeriggio alla riscoperta della propria città. La vocazione turistica di Santa Marinella va supportata e stimolata con nuove iniziative che devono essere frutto di un’azione sinergica tra operatori e istituzioni”.

“A seguito degli incontri organizzati con le attività e gli operatori della città, abbiamo pensato di mettere a sistema le offerte del territorio. Coordinamento, sinergia e pianificazione comune rappresentano strumenti fondamentali per costruire un’offerta culturale e turistica integrata, capace di valorizzare il patrimonio di cui disponiamo- ha spiegato il consigliere Manuelli-L’offerta turistica va pianificata e non può essere lasciata al caso o alla sommatoria di iniziative. Occorre lavorare insieme per migliorare l’offerta e mettere in campo una regia condivisa del turismo, per affrontare le sfide di un mercato sempre più internazionale e competitivo. Archeobus è un primo passo in questa direzione”.

Archeobus parte dal Castello di Santa Severa e giunge a Castrum Novum, dove i volontari del Gatc alla scoperta de guidano i visitatori alla scoperta del sito. Prosegue per il Lungomare G. Marconi, raccontando la storia degli studi di Guglielmo Marconi a Torre Chiaruccia, arriva in Passeggiata e poi al porto “Marina”, illustrando le bellezze paesaggistiche e le storie delle ville liberty e dei personaggi che hanno dato lustro a Santa Marinella. Infine rientra al Castello di Santa Severa, capolinea del bus, dove si può fare visita al Museo Civico del Mare e della Navigazione Antica. Il bus sarà attivo fino ad ottobre, è totalmente gratuito, ma occorre prenotare il posto nella data disponibile. Vista l’affluenza , si suggerisce di telefonare al numero 345 433 6384 con anticipo per potersi assicurare il posto sul bus, che può ospitare 17 passeggeri. Il personale di Euro Visa sarà a disposizione per tutte le informazioni e i dettagli.