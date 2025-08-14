Santa Marinella: Gli appuntamenti di Ferragosto –

Il Ferragosto a Santa Marinella prenderà il via con la cerimonia religiosa della “Solennità della Beata Vergine Maria”, la Festa dell’Assunzione del 15 agosto, che ogni anno raduna i fedeli per celebrare una delle ricorrenze più importanti del calendario cattolico. Il programma organizzato dalla Parrocchia di San Giuseppe prevede la Santa Messa del 14 agosto alle ore 19:00 sulla Terrazza del Porticciolo “Marina”. Il 15 agosto alle ore 17:40 sempre sulla Terrazza del Porticciolo, il Vespro e a seguire alle ore18.00 l’attesa Processione in mare. Un lungo corteo di imbarcazioni porterà in processione la statua della Madonna lungo la costa e il Gruppo Sommozzatori di Santa Marinella deporrà sul fondo del mare una corona di fiori in memoria dei deceduti in mare. Al rientro alle ore 19.15 sarà celebrata la Santa Messa presso la Terrazza del Porticciolo, concelebrata con il Vescovo Emerito di Viterbo Mons Lino Funamagalli. Presenti le Autorità civili e militari del territorio.

Ferragosto è anche la giornata dove sacro e profano si incontrano. Il sindaco Pietro Tidei e l’Amministrazione Comunale augurano alla città e ai turisti di trascorrere un Buon Ferragosto in compagnia degli eventi in programma. Di seguito le iniziative organizzate e patrocinate dal Comune di Santa Marinella.

“MISTERIOSA ROMA” è il titolo dello spettacolo di Gino Saladini e Anthony Caruana in scena al Porticciolo “Marina”, giovedì 14 agosto alle ore 21:00. Un omaggio divertente, profondo e coinvolgente alla Roma che non smette mai di stupire. Entrata libera.

Aspettando il Ferragosto, la sera del 14 sul Lungomare Pyrgi a Santa Severa, il Cartellone Estate 2025 presenta alle ore 21:30 il concerto Live di RINO GAETANO BAND con Alessandro Gaetano, nipote del grande cantautore. “Ma il cielo è sempre più tour 2025” è un viaggio tra le canzoni di Rino Gaetano, autore innovativo e iconico poeta dallo stile unico e tagliente. A più di 40 anni dalla sua scoparsa, un appuntamento imperdibile con la tribute band ufficiale fondata nel 1999 dalla sorella Anna.

In concomitanza con il concerto, sempre sul Lungomare Pyrgi, ha preso il via nei giorni scorsi e continuerà fino al 17 agosto il Festival Beer, la festa della Birra Artiginale. Due i birrifici partecipanti, le cui birre saranno accompagnate da tanta musica dal vivo e dalle proposte gastronomiche di food truck. Il programma prevede in aggiunta degustazioni guidate, intrattenimento pomeridiano e dj set. Da non perdere!

Sempre il 14 alle ore 21:30 spazio all’inclusività con la serata danzante e tanta musica al Parco Martiri delle Foibe dell’Estate Solidale.

La sera del 15 agosto al Green Park in via Giulio Cesare, arriva la terza edizione del Young Fest, evento imperdibile organizzato dal Comune di Santa Marinella in collaborazione con MadMusicLove e Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Uno spazio dedicato interamente ai giovani con tanta musica. Si esibiranno i gruppi musicali The Enems e Kyber e a seguire DJ-SET della Mad Music Love con Matteo Nocchia e Angelo Monaldi. Entrata Libera

Alle 23:30 l’appuntamento è con i Fuochi d’Artificio di Mezzanotte, a basso impatto acustico. Per assistere allo spettacolo pirotecnico a Santa Marinella si dovrà andare sulla Terrazza di Cacci Riserva, Largo Padelletti, nella zona liberty del centro storico. A Santa Severa, i Fuochi saranno alla spiaggia ai piedi del Castello.