Campo di Mare, sabato 17 agosto si festeggiano i 50 anni di “Ezio alla Torretta” –

Cinquant’anni di mare, famiglia e sorrisi: sabato 17 agosto lo stabilimento balneare “Ezio alla Torretta” spegnerà 50 candeline con una grande festa aperta a tutti. Nato nel 1975 dal sogno di Ezio Vannoli, conosciuto da tutti come “Zuluna”, il lido è diventato negli anni un punto di riferimento sul litorale di Campo di Mare (Cerveteri). Alla passione di Ezio si sono uniti la moglie, i figli e tutta la famiglia, fino ad arrivare alla nipote Ilenia Vannoli, che oggi porta avanti con entusiasmo questa tradizione.

Il programma della giornata prevede, dalle 10:30 alle 12:30, animazione a tema Hawaii targata Smiley World per adulti e bambini. Nel pomeriggio, dalle 15:30, giochi in riva al mare e, alle 17:00, il leggendario Holy Color, con bustine di polvere colorata disponibili al bar sin dal mattino.

Dal tramonto in poi, un DJ set accompagnerà la serata, creando l’atmosfera perfetta per il taglio di una torta gigante, condivisa con tutti i presenti, insieme agli aperitivi classici e alla creativa “aperipinsa”.

Un’intera giornata per celebrare mezzo secolo di accoglienza, sole e convivialità, ricordando il passato e guardando al futuro con lo stesso spirito caloroso che ha fatto la storia di “Ezio alla Torretta”.