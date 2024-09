“Siamo il primo comune del territorio. E’ una grande opportunità per seguire a costo zero un corso di specializzazione professionale che faciliterà l’ ingresso nel mondo del lavoro per molti “

Segue nota del sindaco Tidei e dell’assessore D’Emilio.

E’ ufficialmente iniziato questa mattina con un incontro ospitato nell’ aula consiliare della sede comunale di Santa Marinella, il primo corso gratuito per conseguire la qualifica di operatore socio sanitario. “Siamo il primo comune del territorio che ha organizzato questa iniziativa che rappresenta una grande opportunità per seguire a costo zero un corso di specializzazione professionale che faciliterà l’ ingresso nel mondo del lavoro per molte persone oggi disoccupate . – Ha detto nel suo intervento il sindaco di Pietro Tidei rivolgendosi ai numeri allievi del percorso di formazione che ieri hanno potuto prendere parte alla prima lezione introduttiva. Presente anche l’assessore ai e ai servizi sociali Pierluigi D’Emlio che ha seguito in prima persona anche questa iniziativa di contrasto alla disoccupazione.

“Come amministrazione ci siamo impegnati nel promuovere questo corso- ha proseguito Tidei per andare incontro alle esigenze di molti concittadini, uomini e donne che altrimenti avrebbero avuto difficoltà a spostarsi in altre città e a spendere cifre che si aggirano anche intorno ai 2 euro per ottenere la qualifica di Oss. Una volta che avranno superato l’esame finale siamo certi che tutti i nuovi, futuri operatori socio sanitari non avranno difficoltà a trovare un impiego anche stabile presso case di cura ospedale e residenze per anziani”. Anche l’assessore D’Emilio è intervenuto per salutare tutti i presenti “ Abbiamo raggiunto oggi questo risultato e dato avvio a questo corso grazie all’adesione al progetto GOL avviato con il centro per l’imego e la Regione abbiamo reso una realtà oggi una nuova importante opportunità lavorativa Si tratta nello specifico di un percorso formativo di qualifica per una figura professionale che oggi è sempre più richiesta. Purtroppo viviamo sempre più in una società di anziani e questo ci obbliga a prevedere una sempre maggiore offerta di servizi di cura e assistenza delle persone che con il passare degli anni necessitano di assistenza, Inoltre come ricordato anche dal sindaco Tidei , nelle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche la figura dell’ oss che ha sostituto quella del vecchio portantino è sempre più richiesta e necessaria. In sintesi si può concludere che sono molte , le strutture socio sanitarie pubbliche e private, residenze per anziani cliniche ospedali, come pure i nuclei familiari con persone anziane o diversamente abili, che hanno la necessità , talvolta anche l’urgenza, di assumere Oss ovvero dipendenti in grado di svolgere con competenza servizi di assistenza e cura della persona. Non mi resta che augurare a tutti i partecipanti al corso un buon lavoro e un sincero augurio per il loro futuro professionale”.