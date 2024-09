Domenica 29 settembre, in Piazza G.B. Grassi, Fiumicino celebra la Giornata Mondiale del Cuore per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di prendersi cura del proprio cuore

L’ACTI (Associazione Cardiotrapiantati Italiani) con il patrocinio del Comune di Fiumicino, del Ministero della Salute, della Regione Lazio ed in collaborazione con la ASL Roma3, ADR, organizza un evento speciale per celebrare la Giornata Mondiale del Cuore. L’iniziativa mira ad informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di prendersi cura del proprio cuore ed a sollecitare le istituzioni a promuovere la cultura della donazione degli organi.

Nel corso della giornata, saranno offerti gratuitamente numerosi servizi di prevenzione presso gli stand appositamente allestiti per l’evento. Tra questi le visite cardiologiche, accessibili a persone di tutte le età; screening di prevenzione cardiovascolare, fondamentali per individuare eventuali fattori di rischio. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di sottoporsi ad un ecocardiogramma, esame non invasivo che permette di valutare la struttura e la funzionalità del cuore. Sarà anche possibile misurare l’Indice di Massa Corporea (BMI), utile per monitorare lo stato di salute generale. Un momento particolarmente significativo sarà il “Defibrillation Day”, coordinato dalla Croce Rossa Italiana, dedicato all’informazione ed alla dimostrazione pratica sull’uso del defibrillatore. Il pubblico potrà apprendere come intervenire in caso di arresto cardiaco improvviso, utilizzando correttamente questo strumento salva-vita.

L’intera iniziativa sarà coordinata e gestita dai medici specializzati dei reparti di Cardiochirurgia, Cardiologia e del Day Hospital Trapianti dell’Ospedale San Camillo – Forlanini, i quali metteranno a disposizione la loro esperienza e competenza per garantire un servizio di alta qualità e per rispondere a domande e fornire consigli personalizzati su come migliorare e mantenere una buona salute cardiaca.

Una rete di collaborazione che garantirà una copertura completa dell’evento, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini e promuovere una cultura della prevenzione e della salute cardiovascolare.

Programma della giornata:

Dalle 7.30 alle 10.30: Donazione del sangue in collaborazione con l’Associazione Donatorinati della Polizia di Stato.

Dalle 9.30 alle 17.00: Apertura e chiusura degli stand informativi.

Ore 10.00: Saluti istituzionali del Sindaco Mario Baccini. Esibizione della banda musicale della Pro Loco di Fiumicino.

“La salute del cuore è fondamentale per il benessere di ogni cittadino. Giornate come questa ci ricordano quanto sia importante una corretta prevenzione , ma anche quanto sia vitale sostenere la donazione degli organi, un gesto di civiltà e di solidarietà dal valore inestimabile, in grado di salvare vite umane e che può fare la differenza tra la vita e la morte per molti pazienti in attesa di un trapianto. – ha dichiarato il Sindaco, Mario Baccini durante la conferenza stampa organizzata presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino ed alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, Graziella Farfaglia di Aeroporti di Roma, Stéphane Piat dell’azienda MedTec Carmat, il Dott. Pietro caldaroni e Paolucci Valerio di Ita Airways,

la Dott.ssa Marina Comisso, Dirigente del reparto di Cardio chirurgia del San Camillo, la Dott.ssa Giada Di Stefano, Responsabile del centro trapianti del San Camillo. – Siamo orgogliosi di poter confermare Fiumicino come una città cardioprotetta. Sul nostro territorio comunale sono installati 9 defibrillatori in punti strategici, pronti a funzionare in caso di emergenza. Una rete di dispositivi necessaria per garantire la sicurezza e salute ai nostri cittadini ed un impegno concreto verso la prevenzione.” ha concluso il Sindaco che non ha mancato di ringraziare i medici che prenderanno parte all’iniziativa e l’ACTI, per l’importante impegno assunto a beneficio di tutta la comunità.