E’ iniziata come ogni anno una capillare operazione di pulizia di tutti i tombini e le caditoie presenti nel territorio comunale di Santa Marinella. Si tratta di interventi programmati ed eseguiti dai dipendenti Gesam e avviati dall’ amministrazione comunale del sindaco Pietro Tidei e inseriti in un più vasto progetto di prevenzione e mitigazione del rischio di allagamenti.

I mezzi speciali utilizzati dai dipendenti GESAM per questo tipo di intervento sono stati gi impegnati nel pulire i tombini di quasi tutte le strade di Santa Marinella senza tralasciare il lungomare Marconi via della Libertà, tanto per citarne alcune ma anche molte traverse della via Aurelia e la zona Valdambrini.

Santa Marinella, iniziata la pulizia di tombini e caditoie

Altri lavori di bonifica straordinaria riguardano anche la frazione di Santa Severa e in questa località si è provveduto a rimuovere da caditoie scarichi di acque pluviali da foglie ed altri tipo di detriti che potrebbero impedire il deflusso delle acque.

“Questi interventi-afferma il sindaco Pietro Tidei- sono stati disposti proprio in previsione dell’ arrivo delle stagione autunnale, dove aumenta il rischio di eventi atmosferici avversi e, ovviamente con il preciso intento di evitare pericoli agi abitanti. Vorrei infine ricordare che l’azione di prevenzione che stiamo perseguendo ormai da anni, dopo lunghissimi periodi in cui non veniva eseguita nessuna manutenzione nemmeno ordinaria di canali e fossi si è rivelata ad oggi un ottima misura per limitare il più possibili i disagi in caso di pioggia e mettere in sicurezza un territorio che indubbiamente presenta delle criticità e fragilità. Ma come noto stiamo lavorando anche in questa direzione appaltando i importantissime opere di messa in sicurezza idraulica dei fossi a partire proprio da quello più a rischio ovvero Ponton del Castrato”.