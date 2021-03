Share Pin 0 Condivisioni

Prevista l’attivazione di sei colonnine per un totale di 12 punti di ricarica sia a Santa Marinella che a Santa Severa

Santa Marinella: inaugurata la prima colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici

Inaugurata, ieri, la prima colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici che saranno installate in diverse zone di Santa Marinella e Santa Severa.

Ieri mattina il sindaco Pietro Tidei e l’assessore alle attività produttive Emanuele Minghella, che hanno seguito il lungo iter burocratico, hanno scoperto la prima stazione di ricarica per veicoli elettrici realizzata dalla società Enel X e con il coinvolgimento di Enel e-distribuzione.

I lavori di posizionamento erano iniziati solo alcune giorni fa. Non appena saranno disegnata anche l’idonea e prevista segnaletica stradale, la postazione diventerà operativa e sarà in grado di ricaricare contemporaneamente due veicoli.

Quando l’intero progetto sarà ultimato a Santa Marinella e nella frazione di Santa Severa saranno attive 40 postazioni di ricarica per veicoli elettrici e ben tre colonnine saranno anche dotate di una speciale tecnologia per garantire una ricarica veloce, in sole due ore.

Al momento è prevista l’attivazione di sei colonnine per un totale di 12 punti di ricarica.

Le strade scelte nella frazione turistica sono Via Lago d’Iseo, Piazza Garbieri, nella zona 167, e in via Giunone Lucina, all’altezza dell’incrocio con Piazza Roma. A Santa Marinella, invece la prima postazione si troverà al quartiere Maiorca in via Saffi, la seconda in via delle Colonie, nei pressi del piazzale Palazzetto dello Sport e infine in via dei Cipressi zona Quartaccia. La ditta appaltatrice ha confermato che nelle prossime ore le colonnine di rifornimento per i veicoli elettrici saranno allacciate alla rete e perfettamente funzionanti. Soddisfatti del traguardo raggiunto il sindaco Tidei e l’assessore Minghella-

Santa Marinella e Santa Severa saranno tra le prime cittadine del Lazio ad essere dotate di un numero così alto di stazioni di ricarica per veicoli ecologici e questo sarà un ulteriore valore aggiunto anche durante il periodo estivo e di massima affluenza di turisti sul territorio.

