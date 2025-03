Santa Marinella: in occasione delle Giornate dei FAI, il 22 e 23 marzo 2025 visita a Castrum Novum –

La visita non necessita di alcuna prenotazione. Bisogna recarsi presso il sito archeologico (Via Aurelia, km. 64), dove verranno formati i vari gruppi (massimo 15 persone) per iniziare il “viaggio nella storia” che avrà una durata di 45 minuti (partenza ultimo gruppo ore 17).La nostra attività verte sulla raccolta fondi e si consiglia un contributo minimo a partire da 3 euro ma comunque su base volontaria.

CastrumNovum, colonia marittima romana realizzata nel 264 a.C. a difesa della costa tirrenica settentrionale del territorio, fu ripopolata in epoca cesariana (Colonia Iulia Castronovana), la cui pianta in origine rettangolare e circondata da mura, successivamente fu provvista di: teatro, curia, archivio (tabularium), area sacra ad Apollo, impianto termale (balneum). Lungo il suo litorale, sono evidenti strutture romane di epoca imperiale e rinvenutimateriali che attestano la vita della città tra il III secolo a.C. e gli inizi del VI secolo d.C..

Il percorso di visita si snoda tra i resti delle mura urbane con ambienti della caserma e la porta est della fortezza del III secolo a.C., il decumano, la piazza del foro con i resti del basamento di un tempio e una fontana monumentale, una ricca domus, ambienti termali e il teatro sul mare. Il sito è in corso di scavo e valorizzazione a cura del Polo Museale Civico di Santa Marinella, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Etruria, l’Università di West Bohemia, l’InstitutumRomanumFinlandiae e il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite.

Con le giornate FAI si riapre al pubblico il sito per inaugurare la nuova stagione di visite.