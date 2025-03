Cerveteri, convocato il Consiglio Comunale per il giorno 20 marzo 2025 –

Rilevato che occorre procedere alla convocazione della riunione del Consiglio Comunale;

Vista la convocazione della conferenza capigruppo per il 10/03/2025;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visti gli artt. 13 e 14 dello Statuto Comunale;

Visto l’art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale;

CONVOCA

il Consiglio Comunale per il giorno 20 Marzo 2025 alle ore 18:00 che si terrà presso la sede comunale sita in Via

Rosati denominata “PALAZZO DEL GRANARONE” in sessione straordinaria di prima convocazione, assicurando

la visione al pubblico in modalità streaming con collegamento a mezzo della sezione “Consiglio Comunale Online”

del sito web istituzionale all’indirizzo www.comune.cerveteri.rm.it.

Ordine del Giorno: