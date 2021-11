Lo annuncia sui social network il primo cittadino: ”Tecnici al lavoro e sopralluogo ritenuto idoneo”

Santa Marinella, il Sindaco: ”Presto in città una Casa della Salute e un Pronto Soccorso locale

“Nel giro di due anni a Santa Marinella avremo la Casa della Salute e un Pronto Soccorso locale” ha annunciato in queste ore il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei dopo aver ricevuto la lettera firmata dal Direttore generale della Asl Roma 4, la Dott.ssa Cristina Matranga, con la quale aveva concordato di mettere a disposizione della Asl due strutture cittadine.

Il Sindaco si riferisce al locale in via della Libertà e la ex sede comunale di via Rucellai: “Andremo quindi a realizzare due importantissime strutture, un ospedale di comunità, di dimensioni ridotte, e la Casa della Salute.

Questo significa che quel via vai che oggi si forma a Civitavecchia non ci sarà più e avremo la possibilità di avere un pronto soccorso locale con alcune specializzazioni”.

“Saremo in grado di dotare la nostra città di servizi essenziali – continua Tidei – e per questo ringraziamo la Regione Lazio che ha individuato in Santa Marinella queste due nuove strutture e ringraziamo la Direttrice della Asl. la Dott.ssa Matranga”.

Il Sindaco fa sapere che i tecnici si sono già incontrati per definire le metrature e distanziamenti. Anche il Sindaco insieme alla Dirigente sono andati sul posto per un sopralluogo ritenuto idoneo.

“Ci stiamo avviando a fare una cosa grandissima per la nostra Città” ha concluso il Sindaco.

Di seguito, l’intervento del Sindaco Pietro Tidei

B.P.