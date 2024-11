Santa Marinella, il Sindaco annuncia l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del Centro Servizi comunale

PNRR – Partono i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del Centro Servizi comunale In questi giorni sono stati avviati i lavori di bonifica e messa in sicurezza del Centro Servizi del Comune di Santa Marinella.

“Attraverso un finanziamento PNRR di 992mila Euro -ha spiegato il Sindaco- il Comune si doterà di un moderno ed efficiente centro per lo stoccaggio dei mezzi per la dotazione di spogliatoi, docce ed uffici del personale impiegato, oltre che di un piazzale a norma per la movimentazione (e non la trasferenza) di materiali da rifiuto di tipo domestico.

Il centro presenterà front office dì accettazione e sarà munito di moderni strumenti di videosorveglianza, oltre che isole protette per il conferimento del rifiuto domestico di varia tipologia in appositi e specifici contenitori- ha affermato Tidei-

Tutta l’area sarà realizzata e controllata dell’attuale gestore del Servizio, senza ulteriori oneri a carico del Comune. Grazie a questo intervento finalmente la città si doterà di un moderno ma soprattutto sostenibile punto di servizio all’attuale isola ecologica, nella quale grazie agli interventi PNRR saranno tra l’altro effettuati ulteriori lavori di messa in sicurezza”, ha concluso il Primo Cittadino.

Sindaco Pietro Tidei