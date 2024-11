Santa Marinella, il 7 novembre si riunisce la consulta delle donne

Giovedì 7 novembre alle ore 17:30 la Casina Trincia ospiterà L’Open Day della Consulta delle Donne. Un pomeriggio dedicato alla presentazione dell’organo istituzionale nato nel 2021 con l’obiettivo di promuovere la crescita socio-culturale e la partecipazione delle donne alla vita amministrativa della città.

“Sarà l’occasione per far conoscere la Consulta delle donne di Santa Marinella alle nostre concittadine e creare in loro l’interesse alla partecipazione attiva- ha spiegato la presidente, la consigliera con delega alle Pari Opportunità Paola Fratarcangeli- Da quando è stata costituita tre anni fa, la Consulta è stata promotrice di molte iniziative a difesa delle donne e a supporto delle battaglie per le stesse opportunità tra uomo e donna.

La Consulta è attiva nel contrasto alla violenza di genere, tramite azioni di informazioni ed educazione nelle scuole e non solo. Abbiamo facoltà come istituzione di partecipare ai bandi regionali per il finanziamento di progetti che riguardano la tutela delle donne vittime di violenze e di discriminazione di genere. Ricordo che la Consulta è aperta a tutte le donne maggiorenni e le associazioni che operano nel territorio comunale.

Per quest’anno, abbiamo in programma nuove azioni e tante idee da realizzare: eventi, dibattiti ed incontri- ha continuato la Presidente- Porteremo avanti proposte e suggerimenti da sottoporre all’attenzione del sindaco e dell’Amministrazione Comunale. Invito perciò tutti a partecipare giovedì all’Open Day, dove sarà possibile avere tutte le informazioni e presentare l’adesione alla Consulta”, ha concluso Fratarcangeli.

Anche il sindaco Pietro Tidei, che ha sostenuto la nascita della Consulta, è convinto della importanza per la città di far conoscere l’attività dell’organo comunale, ribadendone la natura democratica e autonoma.

Durante il pomeriggio sarà allestita la mostra fotografica “Storie di donne” di Enrico Paravani. L’entrata all’evento è libera.