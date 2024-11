Torna l’Autunno con le Letture di Nati per Leggere

L’autunno è finalmente arrivato, e con esso tornano le magiche letture di Nati per Leggere! Quest’anno abbiamo una sorpresa speciale: due letture nello stesso giorno, per accompagnare i nostri piccoli lettori in un viaggio tra le pagine.

Per i piccolissimi (0-2 anni): una sessione pensata per stimolare la curiosità e l’amore per i libri sin dai primissimi anni. Attraverso storie semplici e coinvolgenti, scopriremo insieme il mondo dei colori, dei suoni e delle emozioni

Per i bimbi (3-6 anni): una lettura che incanterà i più grandicelli, con tanti racconti coinvolgenti. Sarà un’occasione per esplorare nuove storie, stimolare la fantasia e condividere momenti indimenticabili.

Vi aspettiamo con entusiasmo per un pomeriggio di letture, risate e condivisione! Non perdete l’occasione di far vivere ai vostri bambini la magia dei libri.

Segnate sul calendario e preparatevi a immergervi in un mondo di storie