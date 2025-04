Santa Marinella: il programma per commemorare il 25 aprile

Il programma del Comune di Santa Marinella per celebrare la Festa della Liberazione venerdì 25 aprile

Il Comune di Santa Marinella celebrerà come ogni anno la Festa della Liberazione, prevista per venerdì 25 aprile.

“Tenendo conto dei cinque giorni di lutto nazionale, sarà una cerimonia dai toni sobri come impone la circostanza- dichiara il sindaco Pietro Tidei- La nostra città vuole dedicare un momento di riflessione e di memoria per onorare chi ha lottato per la libertà e riaffermare i valori della democrazia, della pace e della solidarietà. Invito tutta la cittadinanza alla partecipazione. E’ un’occasione preziosa per fermarsi e riflettere, riconoscendo il sacrificio di chi ha reso possibile la democrazia nel nostro Paese. Partecipare è un gesto di gratitudine e impegno verso il futuro”, conclude il Primo Cittadino.

Si tratterà di una mattinata dedicata all’80mo anniversario della Liberazione d’Italia, che prevede la cerimonia istituzionale alle ore 11:00 presso il Parco della Resistenza, in via Saffi. Saranno presenti il sindaco Pietro Tidei, le Autorità Civili e Militari, le Associazioni del territorio. Nel rispetto delle giornate di lutto per la scomparsa del Santo Padre, la celebrazione prevederà lo schieramento accompagnato dall’inno d’Italia, la deposizione di una corona d’alloro in memoria del caduti, la benedizione del parroco e in chiusura il discorso del Sindaco Tidei.

Alle ore 9:00 il primo appuntamento è presso la Casina Trincia, dove sono state organizzate alcune letture tratte dai racconti di donne testimoni di quel tragico periodo storico.” Frammenti di storie coraggiose, di passione e speranza di chi ha vissuto in prima persona la resistenza, rinnovando la memoria di un momento decisivo nella storia del nostro Paese”, spiega l’assessore alla cultura Gino Vinaccia. Saranno letti brani tratti dalle opere di scrittrici come Natalia Ginzburg, Joyce Paleotti Lussu, Alba de Cespedes, Ada Prospero Marchesini Gobetti, Renata Viganò e Fadwa Tuqan. Leggeranno Giovanna Caratelli e Alessandra De Luca.