Il consiglio vota atti importanti: sì all’ospedale di comunità, Acea acquisisce l’acquedotto del consorzio Rimessa delle Guardiole e parte l’assise giovanile

”Stiamo seguitando a lavorare per il bene e la crescita di questa città e le importanti delibere approvate nella seduta di consiglio di ieri sera vanno esattamente in questa direzione, dando delle risposte concrete alle esigenze della popolazione”. Lo ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei al termine dell’assise cittadina che ha votato molto spesso a larga maggioranza, incassando infatti e in più occasioni anche il voto favorevole delle opposizioni alcuni importa atti all’’ordine del giorno.

“E’ stato infatti approvato, spiace ma ovviante si rispetta il voto di astensione delle opposizioni, l’ ultimo iter di natura urbanistica che porterà all’attuazione del progetto per la nascita del primo ospedale di comunità di Santa Marinella. Si tratta di una iniziativa per la quale è stato già sottoscritto dalla precedente amministrazione comunale un protocollo d’intesa con la Asl Rm 4 e che porterà in un futuro molto prossimo enormi benefici in termini di ampliamento e offerta dei servizi sanitari sul territorio e di primo intervento per gli abitanti di Santa Marinella e Santa Severa, andando anche a limitare gli accessi al pronto soccorso al nosocomio di Civitavecchia, che cosi potrà indirizzare tutte le sue risorse per prendere in carico pazienti con patologie gravi e di emergenza”.

Santa Marinella, il consiglio vota atti importanti

“Ritengo importante anche l’acquisizione alla gestione di Acea Ato 2 dell’acquedotto del consorzio Rimessa della Guardiole. In tal modo gli abitanti di questa zona e della Perazzeta potranno contare sulla manutenzione della rete idrica al pari tutti gli altri cittadini di Santa Marinella. Ho avuto modo già di sottolineare l’importanza della sostituzione e implementazione grazie ad Enel X di tutto l’impianto di illuminazione pubblica e ricordo anche l ‘accordo con il comune di Tolfa per la gestione della scuola materna e primaria di Santa Severa Nord che accoglie molti bambini del nostro comprensorio”.

“Ho volutamente lasciato per ultima l’istituzione del consiglio comunale dei Giovani perché ritengo questa iniziativa fondamentale per la crescita sociale della nostra città. Il coinvolgimento delle nuove generazioni alla vita politica e amministrativa rappresenterà, senza dubbio, un grandissimo valore aggiunto per questa amministrazione . Inoltre ci permetterà di avere maggiore contezza delle esigenze e delle istanze dei giovani ed infine potrà essere anche un occasione di formazione di una classe dir dirigente che potrà in futuro essere alla guida avendo gia maturato esperienza sul campo della nostra città”.