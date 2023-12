Si è conclusa domenica 17 dicembre 2023, la terza edizione di CortoLive, organizzato dall’Associazione Procult nell’ambito di Biennale MArteLive Plus, con il contributo della Regione Lazio, il sostegno del Comune di Cerveteri e in collaborazione con l’Associazione Amici di Luciano Sovena e Mujeres del Cinema. Molto apprezzate dai giovani cineasti le masterclass di Ado Hasanovic, Michele Vannucci, Riccardo Sinigallia, Maricetta Lombardo, Simona Banchi e Giulia D’Amico, che hanno anche composto la giuria dei due premi, uno al miglior cortometraggio e uno al miglior progetto di cortometraggio da realizzare sostenuto anche dall’Associazione Amici di Luciano Sovena al quale è stato dedicata questa sezione.

Il primo riconoscimento del valore di 1000€ è stato assegnato al corto Terramara di Simone Romano e Cecilia Fasciani, prodotto da The Factory, Nardis Production e CinemAbruzzo. Un progetto molto attuale che racconta come la malattia di un giovane ragazzo marocchino, sfruttato nelle coltivazioni di patate lo porta a fuggire dal luogo in cui si trova, verso una libertà ignota. La vicesindaca del Comune di Cerveteri Federica Battafarano, presente durante la premiazione, ha

invitato i due registi vincitori, ad essere presenti durante il Cerveteri Film Festival che si svolgerà a Febbraio e a proiettare l’opera durante la serata in cui sarà presente anche Matteo Garrone per presentare il suo film Io Capitano.

I giurati hanno deciso di ampliare il ventaglio dei premi, infatti il Premio Luciano Sovena è andato per una parte di 1000€ a Giorgia Battaglia per il suo progetto Le Bestie del Tevere, mentre il secondo premio è andato a Daniele Fabietti per il suo progetto A Damien. Numerose poi le menzioni speciali come le tre assegnate ai cortometraggi L’ultimo Blues Brothers, di Francesco Scalcione per Miglior corto documentario, La prima volta, di Lorenzo Trane per miglior corto commedia, La Carezza, di Raffaele Grasso per Miglior corto drammatico e una Menzione conferita da Mujeres nel cinema, l’associazione impegnata nella tutela, la promozione e la divulgazione del cinema femminile e di tutte le cineaste, assegnata al cortometraggio Dreaming of Venice di Elisabetta Giannini, che riceverà un tesseramento gratuito come socia nel gruppo delle Mujeres potendo usufruire di tutte le loro agevolazioni e la loro rete.

La D’Amico fondatrice del movimento Mujeres ha consegnato un premio per la seconda categoria di concorso, quella riservata ai Pitch e a progetti ancora da

realizzare, andato a Lorenzo Orazio Mirabella che riceverà dal gruppo Mujeres una consulenza produttiva per poter realizzare il proprio corto.

Protagonisti di CortoLive, anche il concerto di Andrea Pesce e Cristiano De Fabritiis dedicato alle colonne sonore di film, l’installazione audiovisiva e interattiva di TO.RE.RO.ME + REX creata appositamente all’interno di Palazzo Ruspoli, il dj set di Valerio Mirabella e il concerto di chiusura della Band Rock La Batteria.