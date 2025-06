Santa Marinella. Il Consigliere Rosa: “il Cimitero non è mai stato così curato” –

“Il nostro Cimitero non è mai stato così curato come in questi ultimi due anni. Solo un’analisi superficiale e distratta può asserire il contrario. L’impegno dei dipendenti delle società operano all’interno del Cimitero Comunale è sotto gli occhi di tutti, di tutte le persone che ogni giorno riconoscono il miglioramento delle condizioni del Camposanto, lasciato per anni in stato di abbandono dalle passate Amministrazioni. Voglio ringraziare personalmente i lavoratori del Cimitero, con i quali abbiamo creato una squadra dove si opera in sinergia, cercando di non trascurare alcun aspetto”.

Con queste parole il consigliere con delega al Cimitero Alessio Rosa risponde alle critiche di Stefano Marino, sottolineando l’importanza del contributo dei dipendenti, che spesso va oltre il loro dovere.

“In merito ai cumuli di terra presenti nel campo comune, va spiegato che essi sono dovuti alle traslazioni appena effettuate e l’area interessata verrà immediatamente ripristinata”, ha aggiunto il Consigliere.

Nei mesi scorsi, ha avuto anche positivo riscontro da parte dei cittadini l’iniziativa “Porta uniore a chi non ce l’ha”, promossa dallo stesso Consigliere con l’obiettivo di rendere decorose anche le sepolture prive di fiori da tempo. Con l’occasione il Consigliere ringrazia a nome della Città tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. Inoltre, Rosa, sentite le tante richieste pervenute, si è fatto promotore lo scorso anno della modifica dell’apertura al pubblico dei cancelli di via dei Cipressi, consentendo gli ingressi in orario continuato.

Il progetto di realizzazione del nuovo cimitero è stato già presentato dal sindaco Pietro Tidei.

“Si sta procedendo secondo i programmi- ha affermato il Sindaco- Dopo la chiusura della conferenza dei servizi a marzo che chiudeva la fase di acquisizione di pareri, autorizzazioni, concessioni e tutti i nullaosta necessari, l’Amministrazione ha definito l’esproprio e la ditta aggiudicatrice dell’appalto è pronta a partire coi lavori”, ha riferito il Primo Cittadino.

Sono state definitive tutte le fasi espropriative per cui a breve saranno accessibili tutte le aree per le lavorazioni inerenti la fase di ampliamento che prevede nuove cripte, loculi e cappelle per un totale di quasi 3000 sepolture, ampi spazi verdi e aree per il raccoglimento.