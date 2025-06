Scuolambiente: svolta con buon esito l’assemblea annuale –

Come ogni anno si è svolta in questi giorni l’assemblea annuale dei soci di Scuolambiente per condividere le attività nelle scuole, che si sono appena concluse e programmare le iniziative per il prossimo anno scolastico e tutte le altre iniziative che riprenderanno dopo la pausa estiva. IL Giardino del Fratino, nell’area nord di Torre Flavia, grazie alla disponibilità dello stabilimento Ezio alla Torretta ha così accolto i molti soci e i tanti amici e ospiti della storica Associazione di Scuolambiente. L’ Assemblea è stata aperta dai saluti calorosi dell’Assessore Federica Battafarano che ha voluto essere presente all’iniziativa riconoscendo il valore e l’importanza di una associazione così attiva sia nel campo dell’educazione ambientale nelle scuole, sia nelle attività di volontariato a tutto campo nel settore dell’ambiente e della solidarietà. Dopo la relazione della Presidente si sono alternati gli interventi dei soci che hanno relazionato sulle diverse attività e tracciato le linee per il futuro. Sono quindi intervenuti Rosario Sasso per Salviamo il Paesaggio Roma nord e della dottoressa Cacciotti in rappresentanza dell’associazione Onconauti di Cerveteri. Al termine della parte “ufficiale” come di consuetudine l’Associazione ha voluto aprire le porte a tutti coloro che in diversi modi hanno collaborato per la riuscita delle iniziative: la rappresentanza dei volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, la rappresentanza dei volontari della Croce Rossa Italiana Santa Severa Santa Marinella, il Comandante Vitali della Guardia Costiera di Ladispoli Cerveteri e tutte le associazioni amiche l’Auser, il Centro Solidarietà, Consulta migranti di Cerveteri. ”Voglio rivolgere un particolare ringraziamento a Gianluca Vannoli e tutto lo stabilimento di Ezio alla Torretta che ha collaborato con un delizioso buffet alla riuscita dell’iniziativa, ben coordinato dalla impagabile volontaria Tiziana che ha anche realizzato gli omaggi che abbiamo regalato a tutti gli ospiti, siamo stati contenti di annoverare tra le presenze un folto gruppo dei soci di Civitavecchia e felici di veder crescere bene le nostre mascotte: Agnese Diego e Beatrice. Ringraziamo ancora per la presenza costante Davide e Claudia del Forum Giovani.” Ha detto in conclusione Maria Beatrice Cantieri presidente di Scuolambiente. “Sono molto contenta che tutti abbiano accolto il nostro invito, tanta amicizia e solidarietà sono la testimonianza che in questi anni siamo riusciti a tessere una tela di relazioni importanti e, come ha detto anche l’Assessore Battafarano, siamo davvero una grande famiglia”.