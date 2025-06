Aps Parco degli Angeli, donato il Software “Friendly Reality” del prof. Marco Raoul Marini –

Il 10 giugno si è svolta la cerimonia di donazione all’Aps Parco degli Angeli del Software “Friendly Reality” del prof. Marco Raoul Marini ideato nell’ambito delle azioni di Terza Missione dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma.

Una cerimonia densa di emozioni e contenuti, che ha dimostrato come l’uso delle tecnologie avanzate possa favorire concretamente l’inclusione sociale. La dimostrazione di “Friendly Reality” (scrivere, disegnare o costruire con il movimento delle mani nell’aria) associato a un visore e una stampante 3D ha consentito ai partecipanti di assistere alla creazione di un oggetto fisico.

Il pensiero motore del progetto Friendly Reality, come affermato dalla giornalista Barbara Pignataro, rivolgendosi agli oltre 80 presenti, è stato così spiegato “La realtà virtuale per noi non è una fuga dal mondo ma un modo per ridisegnarlo e renderlo più accessibile, più equo, più creativo. Perché l’accessibilità non deve essere un’opzione, ma un diritto da garantire e un valore da costruire insieme”.

Alla cerimonia ha dato ulteriore lustro la presenza degli Assessori Federica Battafarano per il Comune di Cerveteri, Margherita Frappa per il Comune di Ladispoli, di consiglieri di Cerveteri e Ladispoli, nonché dei Consiglieri Ezio Di Genesio Pagliuca e Giuseppe Miccoli per il Comune di Fiumicino.

La cerimonia si è aperta con il messaggio di saluto da parte del Prorettore de La Sapienza Fabio Lucidi, al quale ha fatto seguito l’intervento del prof. Enrico Tronci Direttore del Dipartimento di Informatica che ha ribadito il grande impegno dell’Ateneo nella Terza Missione.

Gli interventi dei Sindaci di Cerveteri e di Ladispoli, Elena Gubetti e Alessandro Grando hanno confermato il grande interesse e apprezzamento per le iniziative rivolte all’inclusione e si sono congratulati per la concreta possibilità di rendere ancora più incisivo e efficiente il lavoro svolto dalle Associazioni come il Parco degli Angeli grazie alla donazione di soluzioni tecnologiche di avanguardia e ai limiti della magia.

Filippo Bellantone presidente del Parco degli Angeli durante il simbolico atto di consegna di Friendly Reality da parte del Sindco Elena Gubetti ha affermato: “Il nostro impegno di far stare meglio i nostri ragazzi ben si abbina alla Terza Missione dell’Università La Sapienza, volta a trasferire i risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico. Abbinamento possibile grazie al generoso operato da parte della Fondazione Anna Maria Catalano. Questa donazione rappresenta l’inizio di un percorso di condivisione e chiunque sul territorio e non solo è il benvenuto al Parco per usufruire di Friendly Reality”.