Nelle giornata di zona rossa chiuso anche il cimitero

Santa Marinella, il 24 e 31 chiuso il mercato rionale

Il Sindaco Pietro Tidei ha emesso oggi due nuove ordinanze e in base quanto disposto dall’ultimo Decreto Legge dello scorso 18 dicembre ha ritenuto di dover adottare misure urgenti di contenimento del contagio dal virus Covid-19, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dal Governo che vieta ogni attività commerciale ed ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico molto frequentati e pertanto a maggior rischio per la propagazione del virus.

Per questo motivo e per tutelare la massimo al salute pubblica e evitare spostamenti nelle giornate di lockdown è stata disposta la chiusura totale al pubblico del Cimitero Comunale nei giorni indicati in zona rossa 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e nei giorni 1 ,2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, nei restanti giorni feriali è consentito l’accesso al pubblico negli orari di apertura, con ingressi contingentati con un massimo di 50 persone all’interno della struttura , previa misurazione della temperatura e con i dispositivi obbligatori previsti, ovvero con la mascherina correttamente indossata e con il rispetto in ogni caso dei distanziamenti.

Con le stesse motivazioni, ovvero per ridurre al massimo ogni possibilità di contagio e di possibili assembramenti nei giorni prefestivi del 24 e 31 dicembre non si terranno le attività di mercato nella zona Pirgus. “È importante, come ci ripetono anche medici e scienziati che in questo periodo di festività natalizie ciascuno di noi, seppur con sacrificio, adotti una condotta rispettosa dei divieti perché il futuro andamento della pandemia ora è affidato al nostro senso di responsabilità”.

Lo dichiara il sindaco Avv. Pietro Tidei.