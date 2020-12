Share Pin 2 Condivisioni

Ladispoli, Grando: “Il giardino di Annalisa è realtà”

“Oggi, in via delle Viole, è stato inaugurato il “Giardino di Annalisa”, la nuova sede dell’Associazione Nuove Frontiere Onlus.In questo spazio, messo a disposizione dal Comune di Ladispoli, sorgerà il polo delle disabilità, un vero e proprio punto di riferimento per le associazioni del territorio e le famiglie dei nostri ragazzi speciali.La struttura è stata realizzata dall’associazione Nuove Frontiere, con l’aiuto di tante persone che hanno compreso l’importanza di questo progetto e che hanno voluto contribuire fattivamente alla sua realizzazione.

A tutti loro e all’Assessore ai Servizi Sociali Lucia Cordeschi va il mio personale ringraziamento e quello di tutta la città!”

Così il sindaco Grando in un post social