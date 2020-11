Share Pin 1 Condivisioni

Manifestazione venerdì in piazza Civitavecchia. Il sindaco Pietro Tidei: “Vicini alle ragioni di protesta. Ci auguriamo che si svolga in modo pacifico e senza strumentalizzazioni da parte di forze estremiste”

Santa Marinella, i ristoratori scendono in piazza –

Dopo Civitavecchia, Ladispoli e Cerveteri, anche i ristoratori di Santa Marinella hanno deciso di scendere in piazza per dire no alle iniziative intraprese dal Governo per il contrasto al diffondersi del covid.

L’appuntamento, secondo quanto riportato dal sindaco Pietro Tidei, è per venerdì in piazza Civitavecchia.

“Come amministrazione comunale – ha spiegato il primo cittadino – siamo vicini alle ragioni della protesta e ci auguriamo che le richieste dei commercianti e ristoratori possano essere accolte con sollecitudine dal Governo”.

“Ci auguriamo altresì – ha proseguito Tidei – che questa manifestazione si svolga in maniera assolutamente pacifica e senza strumentalizzazione da parte di forze estremiste ed eversive che nulla hanno a che vedere con le ragioni della protesta”.

“Sempre vicini alle forze produttive e ai dipendenti colpiti dai provvedimenti restrittivi”.