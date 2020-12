Share Pin 1 Condivisioni

In un comunicato la fine del Movimento in città per la delusione generata a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle

Santa Marinella, i pentastellati lasciano il Movimento e seguono Settanni –

Dopo l’abbandono di Francesco Settanni del Movimento 5 Stelle, anche il resto del gruppo che fino ad oggi aveva appoggiato il consigliere comunale prende una posizione nei confronti del Movimento.

A firma del Gruppo Consiliare del M5S presso il Comune di Santa Marinella arrivano dure parole contro l’organizzazione nazionale fondata da Grillo e Casaleggio.

“Questo M5S non ci rappresenta più. Questo simbolo non ci rappresenta più”, scrivono i pentastellati di Santa Marinella.

Il gruppo spiega quali sono stati gli elementi che lo hanno spinto alla scelta dell’abbandono del nome e del simbolo: “Lentamente si muore quando si perde l’identità”

La trascuratezza delle istanze della base, l’assenza di analisi sulla perdita del consenso elettorale, la contaminazione con il sistema, il disprezzo per il dissenso interno, la perdita di occasioni di confronto per dare voce a chi già la ha.

“Pensiamo che sia morto un sogno. Il sogno di riscatto degli italiani da una politica indegna”

“Il sogno di noi attivisti che abbiamo lottato anni sul territorio per tale riscatto”, aggiungono.

“Abbiamo la delusione nel cuore, ma non smettiamo di credere nei valori che sono a fondamento del Movimento 5 Stelle, ne conserviamo gelosamente le radici che ci guideranno sempre”, specificano.

“I sogni degli italiani, degli elettori non si barattano con il potere, i sogni si onorano”.

Così il Gruppo M5S ha deciso di continuare la propria attività a livello territoriale.

“Lo faremo appoggiando il nostro Consigliere Francesco Settanni – spiegano – al quale rinnoviamo piena fiducia per come egregiamente onora il suo mandato e tiene vivi questi valori”.

Il programma con cui si sono presentati alle scorse elezioni comunali diventa così la loro agenda politica e priorità.

“A partire da domani non riconoscendosi più per le suindicate motivazioni sotto il simbolo del M5S, il nostro Gruppo comincerà a lavorare congiuntamente al Consigliere Francesco Settanni ad un nuovo progetto politico cittadino ed invitiamo tutti a partecipare a questa sfida per il cambiamento della nostra Santa Marinella”.